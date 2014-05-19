Нова влада України тісно співпрацюватиме з ВООЗ – Мусій

Нова влада України зацікавлена у нарощуванні тісної співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій під час зустрічі з генеральним директором ВООЗ Маргарет Чен, що відбулася у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві (Швейцарія), повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Мусій окреслив перед керівництвом ВООЗ основні проблеми, що постають нині перед українською системою охорони здоров’я, та пріоритетні напрямки її розвитку.

«Україна розвивається і з чималими труднощами зводиться на ноги, важко переборюючи спадок радянських часів. На жаль, незважаючи на 23 роки незалежності, наша країна затрималася у пострадянському періоді і досі має застарілу систему охорони здоров’я. Тож нині глобальна задача України і найбільший пріоритет МОЗ полягає у побудові нової сучасної європейської системи охорони здоров’я. Саме тому для нас є необхідним вивчення позитивного досвіду інших країн та методична допомога ВООЗ як передового ешелону світової медицини», - зазначив Мусій.

У свою чергу гендиректор ВООЗ запевнила, що Організація буде й надалі підтримувати Україну, її уряд та Міністерство охорони здоров’я у досягненні поставлених цілей в сфері охорони здоров’я. Це стосується, зокрема, проблеми туберкульозу в Україні, сказала Чен, підкресливши, що ВООЗ дуже стурбована цим питанням і висловлює сподівання на приділення йому достатньої уваги. Рішучих дій потребуватиме вирішення проблем забезпечення доступу пацієнтів до замісної терапії, подальшого вдосконалення системи охорони материнства та дитинства, активізації кампанії з вакцинації (особливо щодо поліомієліту та кору, адже це бомба сповільненої дії) тощо, сказала вона.