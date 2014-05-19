Військові медики запевняють у відсутності дефіциту ліків

Військові медики запевняють, що не відчувають дефіциту ліків для поранених військовослужбовців на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій.

“Проблем із забезпеченням ліками та іншими матеріальними засобами у військово-медичної служби зараз немає. Можу навести цифри. Загальна забезпеченість медичної служби Збройних сил - 71%, а східного регіону - 95%, - сказав він.

Також директор меддепартаменту зазначив, що ліки для поранених військових доставляються в госпіталі фактично «з коліс» та «з різних джерел», в тому числі і від волонтерів.

Крім того, Андронатій повідомив, що основна частина поранених внаслідок бойових дій військовослужбовців лікується у військовому госпіталі в Харкові. Там зараз перебуває 61 поранений, з них 25 - військовослужбовці Збройних сил України, а найбільш тяжких хворих доправляють військовою санітарною авіацією до медзакладів Києва.