В Україну йде спека - до 35°C

В Україні до 21 травня дощі поступово припиняться і розпочнеться спека.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, Балканський циклон, який спричинив дощі та вихід річок з берегів на заході України, поступово втрачає свою силу і до 21 травня опади поступово припиняться.

Вже з 22 травня на територію України зайде антициклон з північного сходу, який спричинить суху погоду і підвищення температури повітря. В період по 25 травня можливі лише короткочасні дощі та грози, а денна температура по Україні сягне 24-30 градусів тепла. При цьому на сході України дещо похолодає. Там уже не буде спостерігатись такої спеки, як у попередні дні - до 35 градусів, зазначив Прокопенко.

Крім того, Прокопенко повідомив, що наприкінці травня Гідрометцентр прогнозує підняття рівня води у річці Дунай на українській території до небезпечно високого рівня. Однак більш точну інформацію з приводу рівня води в Дунаї метеорологи знатимуть дещо пізніше, додав він.