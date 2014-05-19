АРВ-препаратами забезпечено усі регіони країни - МОЗ

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, антиретровірусною терапією (АРТ), до кінця 2014 року вдасться охопити 68,2 тисячі хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. З них, 53 024 ВІЛ-інфіковані пацієнти, які продовжують терапію, та 15 249 – хворі на ВІЛ-інфекцію, які розпочинають лікування.

На кінець квітня 2014 року до областей України здійснено поставку 93% антиретровірусних препаратів від загального обсягу закупівель за кошти Державного бюджету за 2013 рік. Протягом травня-червня поточного року буде здійснено додаткову поставку препаратів, закуплених в рамках програм гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

З метою уникнення ризиків щодо переривання лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів передбачені механізми перерозподілу препаратів між регіонами, а також переведення пацієнтів на препарати-відповіднники згідно з положеннями «Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків» (затвердженого Наказом МОЗ України від 12.07.2010 №551).

Як свідчить аналіз, проведений з використанням даних Електронного інструменту моніторингу руху та використання антиретровірусних препаратів, залишку ліків у регіонах достатньо для того, щоб забезпечити безперервність лікування хворих протягом 2014 року.

Держслужба України соцзахворювань наголошує на тому, що лише за умови розширення доступу до АРТ вдасться зберегти тенденції зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від хвороб зумовлених інфекцією. Україна має на сьогодні усі можливості для застосування ефективних механізмів державних закупівель, зокрема, на основі міжнародного досвіду. Принципово важливим фактором у забезпеченні антиретровірусними препаратами хворих на ВІЛ-інфекцію є проведення переговорів з фармацевтичними компаніями, їх прихильність до подолання проблематики ВІЛ/СНІДу в Україні та розуміння, які згубні наслідки для епідемії матиме різке підвищення цін на препарати.