Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІДом, ТБ та малярією виділить Україні $200 млн

Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією виділить Україні майже 200 млн дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це йшлося під час зустрічі міністра охорони здоров’я України Олега Мусія з керівникам Департаменту управління грантами Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією Марком Елдон-Едінгтоном, що відбулася в рамках 67-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у Женеві (Швейцарія).

В цілому Україна може розраховувати на кошти Глобального фонду для здійснення державних програм у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в розмірі 187 млн дол. на період 2015-2017 рр. та 56 млн дол. на 2014 р. йдеться в повідомленні.

Елдон-Едінгтон зазначив, що Україна розглядається Глобальним фондом як знакова країна, оскільки вона є прикладом для свого регіону і портфель України в структурі донорської допомоги, яку здійснює Глобальний фонд, є одним з найбільших у північній півкулі, а поза межами Африки - найбільшим. Глобальний фонд готовий підтримувати і підтримує Україну, втім, для забезпечення максимальної ефективності своєї допомоги висуває низку умов: наявність відповідної державної програми; відсутність регуляторних та/або фінансових бар’єрів; усунення податкових та/або митних перешкод.

Міністерство зазначає, що завдяки коштам Глобального фонду Україна отримає можливість: лікувати 23 тис. людей з ВІЛ/СНІДом за допомогою антиретровірусної терапії; забезпечити 2-річний курс терапії для близько 4 тис. пацієнтів з мультирезистентною формою туберкульозу; охопити профілактикою ВІЧ понад 160 тис. наркозалежних, понад 70 тис. тих, хто заробляє наданням сексуальних послуг, і понад 30 тис. чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками; також профілактичними програмами буде охоплено понад 80 тис. людей в межах пенітенціарної системи; проекти із супроводу та забезпечення дотримання режимів лікування для хворих з туберкульозом (через Червоний Хрест) торкнуться майже 10 тис. пацієнтів. Крім того, передбачається закупівля тестів для діагностики ВІЛ/СНІДу, реагентів для діагностики туберкульозу та обладнання для лабораторного супроводу, технічне переоснащення медичних закладів по всій Україні тощо.

Мусій висловив задоволення з приводу того, що підготовка технічної заявки у новому форматі (єдина заявка щодо ВІЛ/СНІДу та туберкульозу) виконана Україною успішно і отримала схвальну оцінку міжнародних донорів, а також подякував представникам Глобального фонду за надзвичайно важливу для українських пацієнтів допомогу.