У яких випадках необхідний кесарів розтин

До кесаревого розтину доводиться вдаватися, коли вагітність протікає з ускладненнями і природні пологи стають небезпечними. Добре, якщо перешкоди виявлені задовго до пологів, тоді лікар може заздалегідь спланувати операцію і підготувати породіллю. У цьому випадку кесарів розтин називається плановим. Але іноді трапляється, що жінка починає народжувати нормально, але щось відбувається не так і ситуація стає небезпечною. У цьому випадку проводять екстрену операцію, пише Lady.tochka.net.

Кесарів розтин проводиться винятково за призначенням лікаря. Добре, якщо майбутня мама зважить всі «за» і «проти» і звернеться до декількох фахівців. Як правило, вагітним пропонується штучне розродження з кількох причин.

Показання для планової операції

З цих причин ще під час вагітності лікар може запланувати проведення кесаревого розтину:

• Анатомічно вузький таз - через нього не може пройти нормальна за розмірами голівка дитини. Це визначається при вимірюванні таза в консультації;

• Виражений гестоз у другій половині вагітності: підвищення артеріального тиску, прееклампсія та еклампсія. У цьому випадку самостійні пологи небезпечні ускладненнями для мозку і судин матері;

• Повне передлежання плаценти. Плацента при цьому закриває дитині вихід з матки. Під час пологів може розвинутися сильна кровотеча і гіпоксія плоду;

• Неповне передлежання плаценти, якщо є виражена кровотеча.

• Пухлини органів малого тазу, що перешкоджають народженню дитини. Це можуть бути пухлини шийки матки або інших органів;

• Активна стадія герпесу статевих органів. У цьому випадку під час природних пологів інфекція може передатися немовляті і викликати в нього важке захворювання;

• Неповноцінний рубець на матці після операцій на ній. У цьому випадку вірогідний надрив матки при пологах;

• Повноцінний рубець на матці після операцій на ній за наявності яких-небудь акушерських ускладнень. Це вирішується індивідуально для кожної жінки.

• Виражені рубцеві звуження шийки матки і піхви. Можуть перешкоджати дитині на виході з матки;

• Виражене варикозне розширення вен в ділянці зовнішніх статевих органів і піхви. Загрожує венозною кровотечею при пологах;

• Тазове передлежання плода в поєднанні з іншою акушерською патологією. У деяких випадках самостійні пологи в тазовому передлежанні можливі;

• Поперечне і стійке косе положення плоду. Самостійні пологи неможливі. Тільки кесарів розтин;

• Великий плід. Відносне показання, можливість пологів залежить від розмірів таза матері;

• Деякі серйозні захворювання у мами: короткозорість високого ступеня, відшарування сітківки, захворювання нервової та серцево-судинної системи та ін. Рішення в цьому випадку приймається індивідуально;

• Вік матері старше 30 років у поєднанні з іншими несприятливими акушерськими факторами;

• Безпліддя в минулому в поєднанні з іншими факторами;

• Вагітність, що наступила після ЕКЗ

Окремі свідчення існують для вагітних близнюками (багатоплідній вагітності):

• недоношена вагітність (вага дітей менше 1800 грам)

• поперечне положення близнюків

• сідничне передлежання першого плода

• поєднання багатоплідної вагітності з будь-якою іншою акушерською патологією.

Показання до екстреного кесаревого розтину

Це будь-які ускладнення під час пологів, які порушують їх нормальних хід і загрожують життю і станом здоров'я мами і малюка.

• Слабкість пологової діяльності, що не піддається терапії;

• Невідповідність розмірів таза матері і голівки дитини (клінічно вузький таз);

• Передчасне відшарування плаценти з вираженою кровотечею;

• Передлежання плаценти з вираженою кровотечею;

• Загроза розриву матки;

• Кисневе голодування плоду, що не піддається терапії

Методи анестезії при кесаревому розтині

Існує загальний (ендотрахеальний) і регіональний (епідуральна анестезія) методи знеболювання при кесаревому розтині.

Ендотрахеальний анестезія спричиняє медикаментозний сон породіллі, а наркоз проводиться в дихальні шляхи (трахею) через трубку. Тому і називається ендотрахеальний. Загальне знеболення діє швидше, але після пробудження часто викликає неприємні наслідки: нудоту, біль у плечах, печіння, сонливість.

При «епідуралці» роблять укол у спинномозковий канал. Знеболюється тільки нижня частина тулуба. Протягом операції породілля при свідомості, але не відчуває болю. Бачити весь процес не доведеться - медпрацівники повісять на рівні грудей вагітної спеціальну ширму. Після того, як наркоз подіяв, лікар акуратно розрізає черевну стінку, потім - матку. Крихітку виймають вже через 2-5 хвилин. Як тільки народився малюк, мама може його побачити і прикласти до грудей. Епідуральна операція триває близько 40-45 хвилин і, в першу чергу, підходить мамам, які переживають, що під наркозом не відчують своєї «участі» в пологах і не зможуть побачити першими своїх малюків.