Можливі наслідки кесаревого розтину

Кесарів розтин збільшує ризик серйозних проблем з анестезією, інфекцією і кровотечами. Буде потрібна більш довга госпіталізація. З'являються болі через тижні після пологів і труднощі в догляді за новонародженим і рештою дітей, буде потрібно більше знеболювальногоючого, антибіотики і переливання крові більш вірогідні, ніж після пологів через природні шляхи. Не так скоро можливе повернення до домашніх обов'язків або на роботу. Більше того, фінансові витрати значно більші, ніж при природних пологах, пише Lady.tochka.net.

Діти, народжені кесаревим розтином, мають більше проблем з диханням і підтримкою температури, особливо якщо зовсім не було переймів. Навіть порівняно з тривалими або важкими пологами через природні шляхи цей додатковий ризик існує.

Приймаючи рішення щодо кесаревого розтину, ви з лікарем повинні зважити ризик і переваги. Ризик кесарева розтину виправданий лише в ситуаціях, коли пологи через природні шляхи можуть створити ще більший ризик для матері або дитини.