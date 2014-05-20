Мінсоцполітики планує оздоровити в 2014 році близько 2,6 млн. дітей

Міністерство соціальної політики України планує цього року оздоровити близько 2,6 млн. дітей, освоївши при цьому бюджет в обсягу 1,85 млрд грн, заявила на брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр соціальної політики України Людмила Денісова.

«У нас дітей шкільного віку на 1 січня 2014 року – 4,102 млн. дітей. Оздоровити треба 3,8 млн. дітей. Чому така різниця? Тому що більш як 200 тис. дітей проживають в Криму і Севастополі, і держава не може здійснити свої функції щодо оздоровлення цих дітей, - сказала Денісова. – Ми постараємося оздоровити 68% дітей – це 2,6 млн. дітей».

При цьому Денісова відзначила, що цього року у всіх бюджетах і позабюджетних фондах на програми оздоровлення передбачено 1,85 млрд грн, що на 14% менше, ніж минулого року. «Кошти було зменшено через те, що ми не можемо організувати відпочинок в Артеку», - відзначила міністр

Також Денісова відзначила, що анексія Криму зумовила втрати 122 дитячих установ, в яких щорічно відпочивали 59 тис. дітей. Крім того, складною залишається обстановка в Луганську і Донецьку. «Батьки нерідко відмовляються відпускати дітей на відпочинок (через відсутність гарантій безпеки в регіоні - УНІАН). У зв'язку з цим ми зараз продумуємо форму і механізм, за яких діти могли б відпочити з батьками», - сказала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні оздоровилися 3,3 млн. дітей шкільного віку, що на 480 тис. більше, ніж у 2012 році. У 2013 році працювало 18 тисяч 637 установ, серед них 801 установа оздоровлення.