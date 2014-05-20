Кабмін звільнив Толстанова з посади заступника міністра охорони здоров’я

Відповідне розпорядження № 466-р від 16 травня розміщене на Урядовому порталі

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Толстанова з посади заступника міністра охорони здоров’я за власним бажанням. Відповідне розпорядження № 466-р від 16 травня розміщене на Урядовому порталі. "Звільнити Толстанова Олександра Костянтиновича з посади заступника міністра охорони здоров’я України за власним бажанням", - йдеться в документі.

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