Кабмін звільнив Толстанова з посади заступника міністра охорони здоров’я
15:52, 20 травня 2014Країна
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Відповідне розпорядження № 466-р від 16 травня розміщене на Урядовому порталі
Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України звільнив Олександра Толстанова з посади заступника міністра охорони здоров’я за власним бажанням.
Відповідне розпорядження № 466-р від 16 травня розміщене на Урядовому порталі.
"Звільнити Толстанова Олександра Костянтиновича з посади заступника міністра охорони здоров’я України за власним бажанням", - йдеться в документі.
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