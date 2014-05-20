Ліки в Україні продовжують закуповувати за завищеними цінами

До цього часу остаточно не подолано схеми закупівлі через Мінохорони здоров’я препаратів за завищеними цінами, повідомив перший заступник генерального прокурора Микола Голомша під час розширеного засідання колегії щодо стану додержання законодавства при використанні бюджетних коштів, а також здійсненні державних закупівель та прокурорського нагляду з цих питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за його словами, непоодинокі порушення вимог бюджетного законодавства виявлено у сфері охорони здоров’я, перш за все, пов’язані з привласненням та розтратою бюджетних коштів, виділених на здійснення заходів у цій сфері.

Голомша заявив, що до цього часу остаточно не подолано схеми закупівлі через Міністерство охорони здоров’я медичних препаратів за завищеними цінами.

«З’ясовано, що товариство «Індар» реалізовувало міністерству ліки за завищеною ціною. Незаконно використано 3 мільйонів гривень. Відомості про вчинення кримінального провадження внесено до ЄРДР, триває досудове розслідування», - сказав він.

Як повідомив Голомша, такі випадки непоодинокі. «У чверті областей, а саме - Миколаївській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Сумській - викрито факти розкрадання бюджетних коштів, виділених на заходи в сфері охорони здоров’я», - наголосив він.