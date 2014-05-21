Медики пропонують кандидатам у президенти підписати угоду щодо медичної стратегії України.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН. Провідні медики країни пропонують кожному кандидату на пост президента України підписати угоду про взаєморозуміння та взаємні зобов’язання щодо реформування та подальшого розвитку системи охорони здоров’я.

У зверненні медиків підкреслюється, що здоров’я українського народу та вітчизняна система охорони здоров’я перебувають у катастрофічному стані.

За роки незалежності Україні втратила 7 млн своїх громадян, втричі зменшилася чисельність дитячого населення, тривалість життя українців на 10 років менша, ніж у європейців.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяни Бахтеєвої, 87% населення нашої країни не задоволені якістю надання медичної допомоги.

«23 роки фінансування медицини йде за залишковим принципом. За рекомендаціями ВООЗ, фінансування галузі має бути щонайменше 5% від ВВП. В Україні найбільша цифра була 3,8% від ВВП», - сказала Бахтеєва.

Вона наголосила, що в Україні 12 млн людей перебувають на обліку із серцево-судинними хворобами, 1 млн 200 тисяч офіційно - на обліку хворих на цукровий діабет. 1 млн – щодо онкологічних хвороб.

«Наша країна лишається серед лідерів за темпами розвитку епідемії ВІЛ/СНІД в Європі та світі. Щогодини 60 українців отримують діагноз ВІЛ/СНІД. За цими показниками ми перебуваємо на рівні таких країн, як Гана та Намібія», - зазначила Бахтеєва.

Звернення підписали провідні представники медичної громадськості, науки та практичної охорони здоров’я України.

Згідно з цією угодою, майбутній президент зобов’язується невідкладно приступити до модернізації галузі на європейських засадах. Представники медичної громадськості підкреслили, що беруть на себе зобов’язання надавати всебічну допомогу наступному президенту незалежно від його політичної приналежності.