У МОЗ обіцяють прозорі й відкриті тендери із закупівлі ліків

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Руслан Салютін під час брифінгу щодо стану державних закупівель лікарських засобів, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За його словами, в 2014 році тендерні закупівлі ліків та виробів медичного призначення пройдуть абсолютно прозоро і відкрито.

«Найближчим часом відбудеться засідання тендерних комітетів. Вже підготовлено інформацію про предмет закупівлі на загальну суму понад 674 млн грн. Ми плануємо піти за скороченою процедурою і розраховуємо, на те, що на початку липня вдасться здійснити перші поставки в регіони», - сказав він.

Станом на 19 травня МОЗ України розроблено номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, зібрано та узагальнено інформацію щодо заявок (потреби) у лікарських засобах і виробах медичного призначення у межах передбачених бюджетних асигнувань, підготовлено проекти Інформацій про предмет закупівлі (технічне завдання) на 1457,73 млн грн.

Салютін наголосив, що до складу постійних робочих груп, які розробляють номенклатуру, ввійшли представники громадських пацієнтських організацій, що сприятиме більшій публічності державних закупівель.

Водночас продовжуються поставки (виконання договорів) за закупівлями минулого року. Це дозволяє зберегти безперервність схем лікування хворих, підкреслив він.

Постачальникам було запропоновано продовжити дію минулорічних договорів у межах 20% за найбільш соціально важливими напрямами забезпечення. МОЗ України було укладено додаткові угоди до договорів минулого року у межах 20% на 16,4 млн грн., поінформував він.

Перший заступник міністра також повідомив, що МОЗ звернулося до Кабінету міністрів України з проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів для забезпечення централізованих закупівель за головними державними програмами. Салютін підкреслив, що державним бюджетом міністерству на 2014 рік виділено понад 2 млрд грн, проте у зв'язку з девальвацією національної валюти цих коштів недостатньо для покриття всіх витрат.