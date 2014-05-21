КС розгляне подання щодо примусової госпіталізації недієздатних до психлікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, Уповноважений ВР з прав людини звернулась до КС з клопотанням „визнати, що положення частини першої статті 13 Закону України „Про психіатричну допомогу“ в частині, що передбачає, що особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна, не відповідає положенням частин першої та другої статті 29 Конституції України в тій мірі, в якій воно дозволяє госпіталізацію особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна, без судового рішення, прийнятого за результатами перевірки обґрунтованості та необхідності такої госпіталізації в примусовому порядку“.

Свою позицію автор клопотання обгрунтовує тим, що госпіталізація недієздатної особи без її згоди у випадку, коли вона не може за станом здоров᾿я дати таку згоду, до психіатричного закладу, з якого вона не може у будь-який момент вийти за власним бажанням, прирівнюється, відповідно до пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, до позбавлення свободи, оскільки таку особу тримають в обмеженому просторі протягом тривалого часу за відсутності її згоди. Згідно зі статтею 29 Конституції України позбавлення свободи неможливе інакше як за вмотивованим рішенням суду, тому поміщення до психіатричного закладу недієздатної особи без її згоди, але за згодою опікуна і рішенням лікаря-психіатра, як передбачено у статті 13 закону, суперечить вказаній нормі Конституції.

Початок розгляду справи – о 10-й годині.

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