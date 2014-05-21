Кількість внутрішніх біженців в Україні досягла 10 тисяч осіб - ООН

В Управлінні ООН у справах біженців (УВКБ) відзначають зростання кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Як повідомляє Центр новин ООН, переміщення людей почалося ще до березневого референдуму в Криму, і відтоді потік вимушених переселенців невпинно зростає. За даними Управління, кількість внутрішніх біженців вже досягла 10 тисяч. УВКБ разом із місцевими органами влади і партнерами з числа НУО надає їм допомогу.

За даними УВКБ, більшість вимушених переселенців – етнічні татари, але останнім часом зростає кількість переміщених українців, росіян і змішаних сімей. Майже третина з них – діти. Причому, багатьом довелося бігти двічі: спочатку з Криму - на схід країни, а потім звідти - у західні і центральні регіони. Так, у центр України перебирається 45% внутрішньо переміщених осіб, на захід – 26%. Разом з тим, дехто знайшов прилисток у південних і східних регіонах. Кількість українців, які шукають притулку в інших країнах, – як і раніше невелика.

«Переселенці розповідають нам, що покинули свої оселі або через прямі погрози, або з остраху переслідування і страху за власну безпеку. Є повідомлення про те, що багато хто одержував погрози телефоном, у соціальних мережах або письмо», - повідомив на брифінгу в Женеві прес-секретар УВКБ Адріан Едвардс.

Він додав, що люди побоюються переслідувань за етнічною або релігійною ознакою, а у випадку журналістів, правозахисників й інших представників інтелігенції – через їхню громадську або професійну діяльність.

Джерело:http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=21670#.U3xaGEkezv8