Синоптики розказали, яким буде літо в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

"Від сонця доведеться ховатися менше. Ми чекаємо велику хмарність у зв'язку з опадами... Будемо, навпаки, чекати, коли вийти і погрітися на сонечку", - сказала Мартазінова.

Зокрема, за даними синоптика, червень буде дощовим, місцями з грозами і зливами, а в західних областях - навіть з градом.

Разом з тим, липень, за прогнозом синоптика, буде теплим, але зі значними опадами впродовж місяця в центральних і західних регіонах країни. На решті території України опади будуть не вищі за норму.

У серпні Мартазінова чекає опадів на всій території країни в межах норми, проте температура повітря буде невисокою.

"Серпень очікується таким спокійним, але не дуже спекотним. Опади будуть по всій території. Але в цілому серпень спокійніший за червень і липень", - прогнозує синоптик.

Погода в столиці влітку буде прохолодна і дощова, як і на всій території країни. Синоптик чекає, що в червні в Києві опадів не буде 3-8 і 15-19 числа. "Решта днів весь час відзначатимуться дощами", - сказала Мартазінова.