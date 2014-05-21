Як запобігти літнім харчовим отруєнням

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби у Києві, це пов'язано з високою температурою атмосферного повітря, виїздами населення на відпочинок (неорганізовані площадки), на дачі, а також збільшення обсягів використання в харчуванні продуктів без термічної обробки (овочі , фрукти , зелень). З продуктами харчування можуть передаватися збудники сальмонельозів, кампилобактеріозів, дизентерії, норовірусної і ротавірусної інфекцій , вірусного гепатиту А та інших захворювань. Крім того , велику питому вагу становлять харчові токсикоінфекції - коли в продуктах або стравах накопичуються токсини різних мікроорганізмів.

Причинами харчових отруєнь та інфекційних захворювань, що передаються з їжею, є порушення технології приготування страв, їх неправильне зберігання , недотримання правил особистої гігієни як виробниками продовольчої сировини та продуктів харчування, так і споживачами в побуті. Найбільш небезпечними продуктами харчування для виникнення інфекції є багатокомпонентні салати (в першу чергу заправлені майонезом і сметаною), кондитерські вироби з кремом , вироби з рубленого м'яса (котлети, рулети, паштети), холодець та ін.

У погано промитих фруктах та овочах можуть на поверхні перебувати збудники інфекційних захворювань, зокрема вірусних інфекцій.

Управління в цілях профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань у спекотний період року рекомендує прислухатися до наступних рекомендацій:

Купуйте готову їжу в організаціях торгівлі та громадського харчування , які належним чином організували виробництво та реалізацію продуктів харчування.

Звертайте увагу на дату виготовлення харчового продукту, термін його придатності та умови зберігання і реалізації.

Закуповуйте або готуйте салати , вироби з рубленого м'яса, холодець, кондитерські вироби з кремом в невеликій кількості , пам'ятаючи про те, що зберігати їх треба при температурі від +2 С до +6 С обмежений час.

Піддавайте повторній термічній обробці кулінарні страви попереднього дня.

Дотримуйтесь технології приготування страв у домашніх умовах , при цьому виконуючи наступне: ретельна обробка рук перед початком приготування їжі і після контакту з сирою продукцією , використання окремих обробних ножів для оброблення сирих продуктів і готових виробів; ретельно промивайте зелень , овочі та фрукти.

Розміщуйте в холодильнику продукти харчування з умовою товарного сусідства: готові страви та напівфабрикати високого ступеню готовності - на верхніх полицях, сировина - на нижніх полицях.

Якщо ви відчуваєте себе нездоровим (особливо за наявності розладів стільця, нудоти, болі в животі) - ні в якому разі не займайтеся приготуванням їжі для сім'ї та гостей.

Не використовуйте при виїзді на відпочинок, при відправленні дітей на екскурсію або в тривалу поїздку - швидкопсуючі продукти харчування.

Управління наполегливо рекомендує населенню у разі захворювань звертатися за медичною допомогою. Цим Ви прискорите лікування і не допустите захворювання всіх членів сім'ї.