Фонд Р.Ахметова продовжує надавати допомогу сім'ям загиблих внаслідок громадянських протистоянь

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» продовжує роботу з надання фінансової допомоги сім'ям загиблих в результаті громадянських протистоянь в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, допомога буде надана сім'ям загиблих в Криму, Одесі, Донецькій і Луганській областях. У фокусі - сім'ї з неповнолітніми дітьми, діти-студенти загиблих, батьки-пенсіонери.

Рішення щодо розміру виплат традиційно будуть прийматися координаційними радами з залученням представників громадськості.

На сьогоднішній день Фонд Ріната Ахметова надав допомогу 98-та сім'ям, на суму 11,9 млн. грн. В тому числі допомогу отримали 19 сімей, у яких загинули співробітники правоохоронних органів.