Держлікслужба закликає скасувати повторну реєстрацію європейських ліків в Україні

Державна служба з лікарських засобів закликає Кабінет міністрів прийняти постанову про скасування в Україні повторної реєстрації ліків, які вже зареєстровані Європейським агентством з лікарських засобів, і таким чином зменшити кількість схожих процедур. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Це дозволить виключити дублювання в проведенні процедур експертної оцінки і випробувань з боку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», - говориться в повідомленні.

У відомстві відзначили, що Держлікслужба розробила проект постанови уряду про внесення відповідних змін до Порядку державної реєстрації лікарських засобів.

«Ухвалення цього проекту дозволить значно прискорити надходження на фармацевтичний ринок України інноваційних лікарських засобів, якість, безпека і ефективність яких підтверджена європейськими експертами і які вже використовуються пацієнтами 27 країн Євросоюзу», - відзначають у Держлікслужбі.

Як повідомляв УНІАН, Держлікслужба неодноразово виступала з ініціативою скасувати реєстрацію європейських ліків, направивши відповідні пропозиції до Міністерства охорони здоров'я і уряду. Крім того, у відомстві заявляли про необхідність спростити процедуру реєстрації препаратів, вироблених у США.