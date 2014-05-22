Тяжкопоранених у бою з терористами лікуватимуть ізраїльські лікарі

Двоє бійців спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України, які отримали поранення 5 травня під час проведення антитерористичної операції під Слов’янськом, доправлені на лікування до ізраїльської клініки у Тель-Авіві. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Офіцери спецслужби, що були тяжко поранені у бою із терористами, потрапивши під перехресний вогонь, вже перенесли в Україні кілька складних операцій, але потребують подальшого вузькопрофільного лікування.

Лікарі ізраїльської клініки, яка з готовністю прийняла бійців «Альфи», уже надавали допомогу тяжкопораненим майданівцям, які днями повернулися в Україну.

«Лікування поранених у бою з терористами співробітників перебуває на особистому контролі керівництва Служби безпеки», - наголосив голова СБУ Валентин Наливайченко. Він висловив подяку Державі Ізраїль за щиру і людяну участь у долі українських громадян, а також Посольству України в Ізраїлі, Громадянській платформі «Волонтерська сотня», благодійним та ветеранським організаціям, що сприяли в організації лікування українських офіцерів.