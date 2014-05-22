Щавель знижує рівень холестерину

Щавель надзвичайно благотворно впливає на організм людини, бо багатий речовинами, які знижують рівень поганого холестерину в крові, пишуть Подробиці.

Останні дослідження показують, що речовини, що входять до складу щавлю, чинять сприятливий вплив на роботу серцево-судинної системи та знижують рівень поганого холестерину в крові.

"Такий вплив проявляється завдяки великій кількості вітаміну С і калію, які входять до складу щавлю. Крім того, калій допомагає ще й знизити тиск. У комплексі корисні речовини попереджають розвиток анемії, проблеми з нервовою системою, підвищують працездатність м'язів, купірують аритмію і розріджують кров, покращують метаболізм ", - кажуть фахівці.

Також щавель корисний для здоров'я зубів та ясен і покращує травлення.