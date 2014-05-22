Мусій запропонував закріпити незалежний статус лікаря

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це сказав Олег Мусій, Міністр охорони здоров’я, під час свого виступу на пленарному засіданні 67-ї сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я.

Міністр підкреслив необхідність дотримання міжнародної практики щодо поваги до професійної діяльності медичних працівників. «Я хочу запропонувати мою країну як місце зустрічі для обговорення механізмів щодо захисту медичних працівників під час виконання ними своїх професійних обов'язків», - сказав він.

Мусій зазначив, що події, які відбуваються в Україні, продовжують привертати пильну увагу до питань безпеки медиків і пацієнтів під час локальних конфліктів. «Існує низка беззаперечних доказів і фактів численних і грубих порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції. На жаль, медичні працівники також стають жертвами локальних конфліктів. У період з грудня 2013 р. по лютий 2014 р. нападів з боку співробітників правоохоронних органів зазнали більше 50 медичних працівників; зараз відбуваються викрадення медиків, у тому числі волонтерів Червоного Хреста на сході України. Уряд України робить все можливе, щоб уникнути подібних ситуацій», - зазначив Міністр охорони здоров’я.

Він також наголосив, що Україна сподівається на тісну взаємодію з усіма країнами – членами ООН, ВООЗ, ЮНЕЙДС, Глобального Фонду та інших міжнародних організацій у питанні врегулювання проблеми, яка виникла після закриття програми замісної терапії метадоном на окупованій території Криму.Читайте такожПацієнти замісної підтримувальної терапії у Криму можуть лишитись без меддопомоги

Мусій також сказав, що після окупації Криму Російською Федерацією