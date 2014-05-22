Незрячі українці у ході виборів стикнуться з проблемами

Про це вони заявили під час прес-конференції в УНІАН.

Президент ВГО «Генерація успішної дії» Геннадій Євсев’єв повідомив, що його організація реалізовує проект «Зрячий вибір – 2014».

Керівник проекту Юлія Сачук зауважила, що люди з вадами зору та незрячі зіштовхнуться з великими проблемами під час волевиявлення. «На жаль, наше законодавство не приведене до тих міжнародних норм, які мають бути, які мають регламентувати виборчий процес для людей з інвалідністю», - сказала вона.

За словами Сачук, Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, стаття 29 якої говорить про те, що вибори для людей з інвалідністю мають бути такими ж відкритими, як і для інших людей, вони повинні мати однаковий доступ як до інформації, так і до самого процесу волевиявлення.

Водночас, Сачук підкреслила, що українське законодавство так і не приведене до стандартів конвенції. «Незрячі люди й ті, що мають проблеми із зором, будуть відчувати труднощі при волевиявленні», - сказала вона.

Проект «Зрячий вибір – 2014», який реалізуєтьсяя за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, спрямований на полегшення виборчого процесу для таких людей, повідомила його керівник.

У межах проекту випущено диски, які є аудіопосібниками українською та російською мовами і містять витяги з передвиборчих програм кандидатів у президенти, а також норми законодавства щодо виборчого процесу для людей із інвалідністю, вадами зору.

Сачук підкреслила, що в Україні немає офіційної статистики щодо кількості людей з інвалідністю по зору, хоча цього також вимагає Конценція ООН. За приблизними підрахунками, людей, які офіційно мають таку інвалідність, - близько 70 тис. Більшість з них уже досягли того віку, коли можуть обирати та бути обраними.

Крім того, додала керівник проекту, такий диск допоможе й іншим людям, які мають проблеми із зором, зокрема, літнім людям.

Також у рамках проекту підготовлено брошуру з витягами із законодавства, зокрема щодо правил супроводу та допомоги під час виборів незрячим людям і людям із залишковим зором.

На думку Сачук, вдалим є досвід інших країн із застосування електронного голосування через Інтернет або ж за допомогою телефона.

Як сказав Євсев’єв, українське законодавство, зокрема, Закон «Про вибори президента України» передбачає можливість незрячим, як і іншим особам із фізичними вадами, скористатися допомогою іншої особи, і це не буде вважатися голосуванням за особу із фізичними вадами. Водночас, особою, яка допомагає незрячому, не може бути член дільничної комісії, офіційний спостерігач або кандидат. Ці ж норми, додав Євсев’єв, стосуються і місцевих виборів.