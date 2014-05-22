Фонд Р.Ахметова допоможе сім'ям, постраждалим внаслідок протистояння на Донбасі

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», прийнято рішення про надання допомоги сім'ям з Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Красного Лиману, які виявилися заручниками громадянських протистоянь на Донбасі. При безпосередній підтримці Фонду вивезено понад 100 осіб (з них майже 50 дітей).

На даний момент тільки зі Слов'янська вже виїхали 42 сім'ї (54 дорослих, 84 дитини).

Фонд готовий допомогти сім'ям з цих міст знайти тимчасове житло, забезпечити медикаментами, харчуванням, засобами особистої гігієни, надати психологічну підтримку.

ТЕЛЕФОНИ:

099 924 19 81, 050 620 29 15, 095 294 35 69 (ЦІЛОДОБОВО);

0623 22 29 13 (У РОБОЧИЙ ЧАС)