Продукти, які зміцнять нерви

Нестача вітамінів часто викликає знервований стан. В цілому всі вітаміни позитивно впливають на центральну нервову систему, але особливо - вітаміни групи В. Вони знімають збудження, втом, допомагають сконцентрувати увагу. Вітаміни групи В покращують пам'ять і захищають нервові волокна від пошкодження.

Джерело вітаміну В - бобові, особливо соя. Також багато вітамінів цієї групи є у молочних продуктах, м'ясі, субпродуктах і морепродуктах.

Зміцнює нерви і йод. Абрикоси, вишня, агрус, смородина, оливкова олія, фініки, гречана каша і морська риба - відмінні джерела йоду. Не забувай про ці продукти, вживай їх регулярно - і твої нерви будуть в порядку!

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