У Києві пройшов тренінг для лікарів-епідеміологів регіональних центрів СНІДу

У Києві пройшов тренінг для лікарів-епідеміологів регіональних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом – «Удосконалення епідеміологічного нагляду відповідно до міжнародних стандартів та здійснення епідеміологічної діагностики у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу».

Як повідомили УНІАН у Держслужбі України із соціальних захворювань, його метою стало визначення пріоритетних напрямів з удосконалення епідеміологічного нагляду, підвищення рівня знань та формування навичок з епідеміологічної діагностики у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Захід організовано та проведено Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Українським центром моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу за сприяння Держслужби України соцзахворювань.

Під час тренінгу регіональні спеціалісти мали змогу ознайомитися з міжнародними підходами щодо здійснення епідеміологічного нагляду за випадками ВІЛ-інфекції/СНІДу, отримати вичерпну інформацію про тенденції розвитку епідпроцесу на національному та регіональному рівнях. На сьогодні Україна знаходиться в концентрованій стадії епідемії ВІЛ-інфекції, яка зосереджена, переважно, в групах підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ: споживачів ін’єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, чоловіки, які мають секс із чоловіками та ін. Кількісні показники концентрованої стадії: перевищення 5% поширення ВІЛ-інфекції в середовищі представників підвищеного ризику та неперевищення 1% поширеності ВІЛ-інфекції серед вагітних жінок.

Було наголошено на ключових складових епідемічного нагляду: універсальній реєстрації випадків хвороби, кількісних та якісних дослідженнях, зокрема, поведінкових та щодо повноти послуг, які отримують ВІЛ-інфіковані пацієнти, здійсненні нагляду за резистентністю до препаратів антиретровірусної терапії, ефективності лікування тощо.

Важливою частиною тренінгу стали практичні заняття для вдосконалення навичок з епідеміологічної діагностики, обговорення першочергових заходів для покращення епідеміологічного нагляду за випадками ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні. За підсумками тренінгу вирішено підготувати рекомендації щодо узгодження питань виконання наказів №180 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення» та №585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ». Регіональним центрам СНІДу доручено сформувати пропозиції до переліку та методології проведення територіальної оцінки ситуації з ВІЛ/СНІДу, провести епідеміологічну діагностику за останні 5 років на регіональному та субрегіональному рівнях з урахуванням особливостей епідемічного процесу, у тому числі серед груп підвищеного ризику.