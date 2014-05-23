На пальцях рук - величезна кількість біологічно активних точок

На нашому тілі знаходиться величезна кількість біологічно активних точок, які пов'язані з нашими внутрішніми органами. Як зберегти здоров'я, якщо ти любиш носити кільця? При виборі кільця необхідно переконатися, що воно не стискає палець, не викликає дискомфорт і легко знімається.

На пальцях зосереджено безліч точок, які служать своєрідною проекцією внутрішніх органів людини: великий палець - легені, печінка і бронхи; вказівний - органи травлення; середній палець - серце і системуа кровообігу; безіменний - нервова і ендокринна системи; мізинець - тонкий кишечник і серце.

Якщо останнім часом ви схильні до нервових зривів або відчуваєте різку зміну настрою, не носіть деякий час кільце на безіменному пальці.

Щоб уникнути порушень роботи організму слід на ніч знімати прикраси і хоча б один день на тиждень давати можливість тілу відпочити від них.

У деяких країнах (Великобританія, США, Франція, Італія) прийнято одягати обручку на безіменний палець лівої руки. Вибір безіменного пальця - як у католиків, так і православних - не випадковий. Саме на ньому, на думку давніх медиків, зосереджені точки, які відповідають за сексуальну активність людини.

www.med2.ru