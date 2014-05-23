У Кабміні обіцяють знизити ціни на ліки

Така норма міститься в проекті постанови Кабміну «Про стабілізацію цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Проект передбачає диференціацію граничних торговельних (роздрібних) надбавок залежно від закупівельної ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що дасть змогу знизити рівень роздрібних цін на цю продукцію до 17%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, проектом постанови також встановлюється новий порядок декларування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, яким запроваджується механізм визначення порівняльних (референтних) цін.

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Проект також передбачає, що задекларована ціна товару не повинна перевищувати середньоарифметичного значення його ціни у країні походження товару, а також у Болгарії, Молдові, Польщі, Словаччині, Чехії, Латвії, Угорщині й Сербії.

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Як повідомляв УНІАН, з метою стабілізації цін на ліки на нараді під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка 11 квітня було напрацьовано комплекс заходів, що грунтуються на європейських інструментах регулювання цін виробників.

Зокрема, йшлося про впровадження європейського підходу до ціноутворення на лікарські засоби на основі використання зовнішніх порівняльних (референтних) цін виробників лікарських засобів; скорочення кількості переліків лікарських засобів, ціни на які підпадають під державне регулювання, на користь одного переліку; та ін.

30 квітня міністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив про намір уряду запровадити референтні ціни на рецептурні препарати, що дасть змогу встановити граничний рівень цін на ліки.