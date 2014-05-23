Студенти НМУ просять на час виборів ректора відсторонити Амосову від керівництва

Активісти ініціативної групи студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця попросили міністра охорони здоров’я України Олега Мусія на час виборів ректора медвишу усунути від керівництва в.о. ректора Катерину Амосову, яка також подала свою кандидатуру для участі в конкурсі.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, у ході зустрічі з членами трудового колективу та студентів столичного медичного вишу міністру передали меморандум про взаєморозуміння щодо проведення чесного та прозорого конкурсу на посаду ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Мусій підкреслив, що для забезпечення обрання достойного керівника вузу, кандидати мають мати рівні можливості та доступ до аудиторії виборців.

"Вибори ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця мають пройти чесно та прозоро. Саме конкуренція програм кандидатів, а не адміністративний ресурс, мають стати основою передвиборчої агітації та дебатів кандидатів", - наголосив він.