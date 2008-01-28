Щорічно алкоголь убиває понад 2 млн людей

Жертвами алкоголю щорічно стають 2,3 мільйонів людей, констатували учасники 122-ї сесії Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

"Експерти ВООЗ вважають, що "шкідливе вживання алкоголю" підриває здоров`я населення і є однією з основних причин передчасної смертності й інвалідності. Щороку від хвороб і травм, пов`язаних з пияцтвом, помирає близько 2,3 мільйонів людей," - повідомив Центр новин ООН.

Делегати сесії прийняли резолюцію, закликавши країни на міжнародному рівні погоджувати стратегію, спрямовану на боротьбу зі зловживанням спиртними напоями.

Експерти ВООЗ дали зрозуміти, що не виступають огульно проти вживання алкоголю, нагадавши про кількість і якість випитого.

"Фахівці відзначають, що визначення "шкідливе вживання алкоголю" охоплює кілька аспектів: обсяг випитого за певний проміжок часу, частоту вживання та якість алкогольних напоїв, зокрема, присутність у них токсичних речовин, як метанол," - йдеться в повідомленні.

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