Україна та Бразилія співпрацюватимуть у фармакологічній галузі

23 травня ц.р. заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський прийняв посла Бразилії в Україні Антоніу-Фернанду Круш-де-Мелу.

У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Також були докладно обговорені актуальні питання українсько-бразильських відносин. Була відзначена обопільна зацікавленість у активізації роботи над ключовими двосторонніми проектами, зокрема у космічній та фармакологічній галузях.

. 23 травня ц.р. заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський прийняв посла Бразилії в Україні Антоніу-Фернанду Круш-де-Мелу.

У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Також були докладно обговорені актуальні питання українсько-бразильських відносин. Була відзначена обопільна зацікавленість у активізації роботи над ключовими двосторонніми проектами, зокрема у космічній та фармакологічній галузях.