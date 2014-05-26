На Харківщині зможуть оздоровитися понад 2 тисячі дітей із Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з посиланням на Департамент у справах молоді і спорту облдержадміністрації.

Голова Харківської ОДА Ігор Балута звернувся до керівників Донецької та Луганської областей з пропозицією забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей на Харківщині.

«У зв’язку з напруженою криміногенною ситуацією, проведенням антитерористичної операції, ми думаємо, що дітям буде краще відпочити на Харківщині. Крім того, буде спокійніше і батькам: вони матимуть нагоду відвідати своїх дітей», - зазначив Балута.