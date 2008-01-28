У Центральному госпіталі МВС виявили вірус синегнійної палички

У Центральному госпіталі МВС в Києві були зафіксовані випадки зараження пацієнтів вірусом синегнійної палички.

Виявили вірус 25 січня.

Медперсонал зазначив, що першим його носієм є генерал-полковник міліції у відставці Едуард Фере, що фігурує в двох резонансних розслідуваннях - вбивстві Георгія Гонгадзе і смерті В`ячеслава Чорновола, - і що знаходиться в госпіталі в несвідомому стані з 2003 року. В той самий час керівництво медустанови стверджує, що ситуація "безпечна".

Також представник медустанови зазначив, що "хвороба скрізь, де є відкриті рани, де є хірургічне втручання, але ніхто не оголошує ніякого карантину".

"Всі продовжують робити операції і заражають ще більше людей, - стверджував він. - Наприклад, в урології вже 11 людей".

Стало відомо, що перший випадок зараження був зареєстрований лабораторним шляхом у хворого, що переніс операцію за добу до здачі аналізів. За словами співробітника госпіталю, на сьогоднішній день вірусом синегнойної палички, який "може лікуватися роками", вже заражені пацієнти гінекологічного, хірургічного, травматологічного і урологічного відділень, а також хворі, що знаходяться в реанімації.

В той же час в СЕС Києва ніяких повідомлень про випадки зараження синегнойною паличкою не поступало.

Довідка

Синегнойна паличка (Pseudomonas aeruginosa) є збудником захворювання сечовивідних шляхів, характеризується природною стійкістю до більшості сучасних антимікробних препаратів. Інфекція передається повітряно-краплинним шляхом, найчастіше через заражені предмети ужитку або руки медичного персоналу.

newsru.ua