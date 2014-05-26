Чим можуть загрожувати прямі сонячні промені

Але чим нам можуть загрожувати сонячні промені?

1. Пігментні плями.

На інтернет-форумах панянки активно обговорюють, що пігментні плями виникають через погану роботу печінки. Мовляв, почистив перед відпусткою цей важливий орган, і все - засмагай скільки влізе, пише Комсомольська правда в Україні.

- Насправді пігментні плями досить опосередковано пов'язані з печінкою, - каже Олена Герман, к. м. н., лікар-гастроентеролог і гепатолог. - Тобто вікові зміни - це одне, але якщо плями виникають у молодих людей, швидше за все, винен у цьому гормон меланін, який не дуже добре виробляється в шкірі. Він відповідає за засмагу, рівну або "плямисту". Ці питання потрібно обов'язково обговорювати з ендокринологом.

2. Сухе волосся і шкіра.

Висохнути на сонці просто так, навіть від спекотних променів, ні шкіра, ні волосся не можуть. Це означає, що ми їх просто недопостачаємо водою, вітамінами.

- Незважаючи на капелюх, негативного наслідку - фотопошкодження шкіри - не уникнути, - каже Анастасія Сайбель, к. м. н., лікар-дерматолог. - Тому ми рекомендуємо приймати комплекси вітамінів для шкіри і волосся, а також нігтів. Особливо якщо ви збираєтеся у відпустку. І, звичайно, не забувайте про воду - не менше півтора літрів в день!

3. Застуди після засмаги.

Начебто весь день на сонечку - а на наступний день запчихав!

- Така поведінка організму викликане імуносупресією, тобто пригніченням імунітету, - пояснює імунолог Тамара Таланева. - Надлишок сонячних променів більш небезпечний, ніж їх недолік. Особливо якщо ви серйозно обгоріли, організм кидає всі сили на те, щоб побороти стрес від опіку. І в цей час залишеними відкритими воротами пробирається інфекція. Але якщо подібне відбувається кожен раз після того, як ви позасмагали - серйозний привід звернутися до лікаря, адже таке непротивлення застуді може говорити про серйозні внутрішні запалення, з якими постійно бореться імунітет, але ви про них ще не підозрюєте.