Цього тижня в Україні утримається дощова погода з грозами, місцями з градом

Цього тижня по всій території України утримається дощова погода з грозами, місцями можливий град.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив журналістам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«Практично по всій території України пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями випаде град, а також утримається шквальний посилений вітер до 15-20 м/с», - сказав Прокопенко.

За його словами, температура повітря найближчими днями вночі становитиме 13-19 градусів тепла, вдень 25-30 градусів.

«З 28 травня на західній частині України температура дещо знизиться, денна не перевищуватиме 18-24 градусів, нічна – 9-14 градусів. На решті території спека спаде у перші дні червня», - сказав синоптик.

Також він прогнозує короткочасні грозові дощі з 30 травня по 2 червня по всій території України, температура вдень коливатиметься від 9 до 18 градусів вище нуля, вдень – від 20 до 29 градусів. При цьому на західній Україні вдень буде прохолодно, і температура повітря становитиме 13-18 градусів тепла.

Починаючи з 3-4 червня, температурний режим вирівняється по всій території України, так, температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів, вдень 24-30 градусів. При цьому Прокопенко наголосив, що до 5 червня сухої погоди не очікується.