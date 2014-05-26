Керівництво Національного інституту раку має бути змінено – глава МОЗ

Керівництво Національного інституту раку (НІР) має бути змінено.

Як передає кореспондент УНАН, про це заявив сьогодні міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

На його переконання, причиною конфліктів у НІР є неправильно підібраний менеджмент, який керує закладом.

«Керівництво Інституту раку не може забезпечити моральну нормальну адекватну атмосферу у цьому закладі. По перевірках, які здійснювало, зокрема, й МОЗ, є маса зловживань та порушень з боку керівництва Інституту раку. Саме тому після завершення перевірки, яка була здійснена тиждень тому (вона носила дуже вузький характер – щодо звернення до нас прокуратури Голосіївського району Києва), після висновків, саме сьогодні вже готовий проект наказу про комплексну детальну перевірку Інституту раку та його керівництва», - наголосив Мусій.

Він зазначив, що у ході попередніх перевірок керівництво Інституту раку відмовилося надавати комісії МОЗ низку економічних та фінансових документів, позаяк не було підстав та повноважень.

«Постійні конфлікти у колективі, нездатність їх унормувати, винесення це на публіку, відсутність стратегії розвитку онкологічної допомоги в Україні, яку мав би забезпечити Інститут раку, відсутність правильного економічного планування, що робити з приміщеннями, будовами, численні скарги громадян України щодо не зовсім чистих економічних стосунків, щодо вимагання хабарів та інших зловживань, скарги медиків, дають попереднє бачення, що менеджмент інституту має бути змінений», - підкреслив Мусій, додавши, що остаточні висновки, як міністр, зробить після запланованої перевірки.