Українська фармацевтична галузь буде адаптована до європейської.

Як передає кореспондент УНАН, про це заявив сьогодні міністр охорони здоров’я України Олег Мусій на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

Він підкреслив, що для уряду на сьогодні є надзвичайно важливим питання адаптації української фармацевтичної галузі до стандартів Європейського Союзу.

«Системи охорони здоров’я у різних країнах – різні, а фармацевтичне законодавство в багатьох європейських країнах майже уніфіковано», - сказав Мусій.

За словами міністра, вже найближчим часом делегація України відбуде до Брюсселя, щоб підписати відповідний меморандум і план дій з повної адаптації українського фармацевтичного законодавства до законодавства і директив ЄС.

«Після підписання двосторонніх угод ми матимемо план дій щодо повної адаптації фармацевтичного законодавства України до фармацевтичного законодавства Євросоюзу. Робоча група відомства вже взяла за основу нового закону про лікарські засоби директиву ЄС щодо лікарських засобів. Цей документ на 2/3 стане основою для нового закону про лікарські засоби в Україні», - сказав Мусій.

Також міністр поінформував, що МОЗ ініціює скасування реєстрації активного фармацевтичного інгредієнту (сировини), скасування перереєстрації лікарських засобів, яка відбувається в Україні щоп’ять років для зареєстрованих лікарських засобів, що вже мають сертифікат GMP.