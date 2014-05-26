Правових підстав для виведення Держлікслужби з підпорядкування МОЗ не існує – Мусій

Правових підстав для виведення Державної служби з контролю лікарських засобів з підпорядкування Міністества охорони здоров’я не існує.

Як передає кореспондент УНАН, про це заявив сьогодні міністр охорони здоров’я України Олег Мусій на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Постанова Кабінету міністрів для виведення Державної служби з контролю лікарських засобів з підпорядкування МОЗ поки не набрала чинності, вона не має свого номера. Триває дискусія між МОЗ, Мін’юстом та секретаріатом Кабміну щодо правомірності виходу цієї постанови. МОЗ вважає її вихід неправомірним. Про це відповідні листи були написані і прем’єр-міністру, і до Міністерства юстиції», - сказав міністр.

Мусій підкреслив, що постанова прийнята з численними порушеннями. «Якщо уряд ухвалить це рішення, ми, звичайно, його виконуватимемо, але поки ми стоїмо на позиції вирішення цього питання у правовій площині. Однак правових підстав для виведення Держлікслужби з підпорядкування МОЗ не існує. Саме тому юридична служба секретаріату Кабміну не випускає цю постанову у життя. На завтрашньому засіданні уряду це питання мною буде винесене на обговорення», - сказав Мусій.

Він наголосив, що МОЗ наполягатиме на тому, щоб Держлікслужба залишилася у віданні МОЗу. «Зайва відповідальність на прем’єр-міністрові по конкретній галузі, по цьому сектору є недоцільною. Я б сказав, що ці ініціатори, які розробляли цю постанову Кабміну, більше підставляють прем’єр-міністра», - сказав Мусій.