ВООЗ занепокоєна ситуацією з поширенням в Україні мультирезистентного туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна ситуацією з поширенням в Україні мультирезистентного туберкульозу.

Як передає кореспондент УНАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

За словами міністра, мультирезистентні форми сягають близько 30% у загальній структурі захворюваності.

«Потрібна дуже серйозна боротьба з цією формою, щоб Україна не стала розносником цієї тяжкої форми туберкульозу по всьому світу. Допомога ВООЗ буде дуже важливою», - сказав Мусій.

Також, за його словами, «ВООЗ дуже турбує ситуація із замісною терапією, яка склалася на окупованій території, яка сьогодні незаконно утримується агресором, який виступає проти України, це – Російська Федерація». «Ми завжди будемо вважати ці території своїми», - наголосив міністр.

Мусій підкреслив, що МОЗ дуже непокоїть доля громадян, які залишилися жити у Криму і були раніше забезпечені необхідною медичною допомогою.

«Ми порушували це питання перед главою ВООЗ Маргарет Чен, і вона запевнила, що ВООЗ докладе зусиль, щоб вирішити ці проблемні питання щодо забезпечення хворих адекватною замісною терапією», - сказав Мусій.