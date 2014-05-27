У новій структурі МОЗ з'явиться відділ хоспісної допомоги

У структурі МОЗ з'явився відділ реабілітації, паліативної і хоспісної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я Олег Мусій на прес-конференції у Кабміні.

За його словами, медична допомога тяжкохворим людям є важливим напрямком нової системи охорони здоров’я.

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«Цей підрозділ буде відповідати за такий чутливий і непростий як з фізичної, так і психологічної точки зору сегмент надання допомоги. Він працюватиме над тим, щоб забезпечити менш болісне закінчення життя невиліковних пацієнтів», - сказав Мусій.