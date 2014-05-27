Вітамін А для молодої та здорової шкіри обличчя

Якщо ти вирішила активно підтримати свою шкіру, прибрати ознаки втоми, відстрочити перші зморшки, омолодити і поліпшити стан шкіри обличчя і рук, тобі з успіхом допоможе вітамін А, пише lady.tochka.net.

Вітамін А (ретинол) забезпечує цілісність клітин, з яких сформовано шкірний покрив і слизові. Він відновлює шкіру, сприяє загоєнню при різних ушкодженнях, лікує сонячні опіки, пігментні плями, прискорює регенерацію клітин і уповільнює процес старіння шкіри.

Крім того, що вітамін А корисний для шкіри та слизової оболонки, він ще й необхідний для нормального зору, здоров'я волосся, формування і росту кісток і зубів, нормальної роботи імунної системи тощо.

При нестачі вітаміну А шкіра стає тонкою і лущиться, на ній можуть утворюватися тріщини. Обличчя набуває блідо-жовтого кольору, з'являється висип, темні кола під очима. Крім того, січеться волосся, шаруються нігті, погіршується зір, особливо вночі.

За цими ознаками ти зможеш визначити, що час зайнятися собою і підживити організм вітаміном А.

У найбільших кількостях вітамін А міститься в риб'ячому жирі, зернистій ікрі, печінці, яєчних жовтках, сирі, вершковому маслі, вершках і незбираному молоці. Також чимало його в петрушці, червоних ягодах, овочах і фруктах, зернових продуктах. Вітамін А краще засвоюється організмом разом із жирною їжею.

Крім того, вітамін А входить до складу багатьох косметичних доглядових засобів від тоніка до денного або нічного крему.

Поповнити запаси цього чудодійного засобу можна і медикаментозним шляхом. Ретинол продається в аптеках, і ти можеш вживати його згідно з інструкцією, і обов'язково проконсультувавшись із лікарем.

Косметика з вітаміном А зменшує пігментацію, розгладжує неглибокі зморшки, зменшує запалення шкіри.

Всього пару крапель, доданих у твій улюблений крем перед застосуванням, дозволять тобі провести відновлювальний і омолоджувальний курс.

Контактуючи зі шкірою, вітамін А практично відразу надає легке розгладжування. Він активізує відновлювальні процеси в тканинах, дарує енергію і силу. Застосування ретинолу за такою схемою протягом буквально двох тижнів дозволить більш ретельно доглядати за шкірою обличчя та рук і отримати видимі позитивні результати.

Перед застосуванням крему з підвищеним вмістом вітаміну А зроби перевірочний тест на відсутність алергії (нанеси трохи засобу в районі вуха або на ліктьовому згині).

Небажано наносити такий крем на шкіру перед сном, тому що іноді можливі набряки.

Вітамін А робить шкіру більш сприйнятливою до ультрафіолетових променів, незважаючи на те, що застосовується при лікуванні опіків. Тому не використовуй такі креми під час засмаги або тривалого перебування під сонцем.