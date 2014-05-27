Вітамін А для молодої та здорової шкіри обличчя
Відновлює шкіру, сприяє загоєнню при різних ушкодженнях, лікує сонячні опіки, пігментні плями
Якщо ти вирішила активно підтримати свою шкіру, прибрати ознаки втоми, відстрочити перші зморшки, омолодити і поліпшити стан шкіри обличчя і рук, тобі з успіхом допоможе вітамін А, пише lady.tochka.net.
Вітамін А (ретинол) забезпечує цілісність клітин, з яких сформовано шкірний покрив і слизові. Він відновлює шкіру, сприяє загоєнню при різних ушкодженнях, лікує сонячні опіки, пігментні плями, прискорює регенерацію клітин і уповільнює процес старіння шкіри.
Крім того, що вітамін А корисний для шкіри та слизової оболонки, він ще й необхідний для нормального зору, здоров'я волосся, формування і росту кісток і зубів, нормальної роботи імунної системи тощо.
При нестачі вітаміну А шкіра стає тонкою і лущиться, на ній можуть утворюватися тріщини. Обличчя набуває блідо-жовтого кольору, з'являється висип, темні кола під очима. Крім того, січеться волосся, шаруються нігті, погіршується зір, особливо вночі.
За цими ознаками ти зможеш визначити, що час зайнятися собою і підживити організм вітаміном А.
У найбільших кількостях вітамін А міститься в риб'ячому жирі, зернистій ікрі, печінці, яєчних жовтках, сирі, вершковому маслі, вершках і незбираному молоці. Також чимало його в петрушці, червоних ягодах, овочах і фруктах, зернових продуктах. Вітамін А краще засвоюється організмом разом із жирною їжею.
Крім того, вітамін А входить до складу багатьох косметичних доглядових засобів від тоніка до денного або нічного крему.
Поповнити запаси цього чудодійного засобу можна і медикаментозним шляхом. Ретинол продається в аптеках, і ти можеш вживати його згідно з інструкцією, і обов'язково проконсультувавшись із лікарем.
Косметика з вітаміном А зменшує пігментацію, розгладжує неглибокі зморшки, зменшує запалення шкіри.
Всього пару крапель, доданих у твій улюблений крем перед застосуванням, дозволять тобі провести відновлювальний і омолоджувальний курс.
Контактуючи зі шкірою, вітамін А практично відразу надає легке розгладжування. Він активізує відновлювальні процеси в тканинах, дарує енергію і силу. Застосування ретинолу за такою схемою протягом буквально двох тижнів дозволить більш ретельно доглядати за шкірою обличчя та рук і отримати видимі позитивні результати.
Перед застосуванням крему з підвищеним вмістом вітаміну А зроби перевірочний тест на відсутність алергії (нанеси трохи засобу в районі вуха або на ліктьовому згині).
Небажано наносити такий крем на шкіру перед сном, тому що іноді можливі набряки.
Вітамін А робить шкіру більш сприйнятливою до ультрафіолетових променів, незважаючи на те, що застосовується при лікуванні опіків. Тому не використовуй такі креми під час засмаги або тривалого перебування під сонцем.