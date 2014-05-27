Pfizer відмовився від спроб придбати британську AstraZeneca

10:58, 27 травня 2014
Країна
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Проти цієї угоди виступало багато політиків і вчених Сполученого Королівства, а також рада директорів AstraZeneca

Фото: propublica.org

Американський виробник медичних препаратів Pfizer відмовився від спроб придбати британську AstraZeneca, пише Газета.ру з посиланням на The Guardian. Як зазначає газета, проти цієї угоди виступало багато політиків і вчених Сполученого Королівства, а також рада директорів AstraZeneca.

Термін останньої пропозиції Pfizer про купівлю AstraZeneca за £69 млрд закінчувався ввечері в понеділок. Незадовго до дедлайну Pfizer змирився з неминучим і визнав, що його кампанія за створення найбільшого в світі фармацевтичного бізнесу провалилася, йдеться в статті. Глава Pfizer Ян Рід підкреслив, що британській компанії запропонували чесну ціну в £55 за акцію.

Згідно з британськими законами, Pfizer не зможе відновити свої спроби купити AstraZeneca протягом півроку, при цьому AstraZeneca має право ініціювати переговори через три місяці.

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