Чим корисне сало для здоров'я

Свиняче сало - продукт, до якого багато хто ставиться з побоюванням, адже він містить 700 калорій і при надмірному споживанні може негативно вплинути на наш холестериновий обмін. Але в невеликих кількостях сало корисне, бо містить рідкісну арахідонову кислоту. Ця кислота входить до складу клітинних мембран, є частиною ферменту серцевого м'яза, а також бере участь в холестериновому обміні, пише lenta-ua.net.

У салі є й інші незамінні жирні кислоти (їх називають вітаміном F) - лінолева, ліноленова, пальмітинова, олеїнова, а також жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, каротин. В результаті біологічна активність сала в 5 разів вища, ніж у вершкового масла.

У день необхідно з'їдати 10-30 грамів сала, а якщо вам запропонована низькокалорійна дієта - не більше 10 грамів.

Найкорисніше їсти сало з салатом із сирих овочів, заправлених натуральним оцтом (яблучним або виноградним), який є сильним антиоксидантом.