ВООЗ: 25% захворювань у світі викликано забрудненням навколишнього середовища

Згідно даним ВООЗ, чверть захворювань в усьому світі викликана забрудненням повітря, води, ґрунту і їжі.Це стосується передусім респіраторних інфекцій і хвороб кишечника, тому подальша зміна клімату зробить наслідки забруднення ще серйознішими, і, передусім у бідних країнах.

Учені стверджують, що для захисту людства потрібно суттєво зменшити згубний вплив цивілізації на навколишнє середовище.

На думку професора Австралійського національного університету Тоні Макмайкла, у небезпеці - здоров`я людей, які населяють планету. У першу чергу, мова йде про зміни в природі, які спричиняють стихійні лиха: урагани, повені, лісові пожежі, нові інфекції, порушення родючого шару. Усе це відіб`ється на інтенсивності, екстенсивності й регулярності поширення багатьох звичних хвороб.

Американський геофізичний союз також виступив із заявою про те, що зміни в кліматі Землі неприродні: зміни температури, рівня моря й кількості опадів пояснюються, на думку вчених, збільшеною концентрацією парникових газів в атмосфері планети.

Також учені виступили із закликом скоротити викиди СО2 більш ніж на 50% до 2100 року, хоча до цього часу союз дотримувався стриманішої точки зору.

korrespondent.net