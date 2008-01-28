Як поліпшити пам`ять

Погіршення пам`яті — одна з найпоширеніших скарг, починаючи з 45 років. Ці зміни багато в чому пояснюються гормональним дефіцитом, особливо нестачею гормонів щитовидної залози.

Як функціонує мозок людини, що відчуває дефіцит цих гормонів? У сірій речовині мозку, де формується думка, кров починає текти повільніше. У клітини поступає менше кисню і поживних речовин, мозок виснажується, пацієнт повільніше думає і рухається. Якщо пацієнт абсолютно позбавлений цих гормонів, його інтелект, пам`ять і навіть його емоції зникають. Якщо вчасно не поправити ситуацію, гіпотиреоз провокує швидке старіння кровоносних судин мозку, що роз`їдаються атеросклерозом. Більш того, при дефіциті гормонів щитовидної залози кількість зв`язків між клітинами мозку зменшується. Пацієнт страждає не тільки повільністю рухів і думки, але також провалами пам`яті, йому буває вельми складно концентруватися.

Таким чином, гормони щитовидної залози просто необхідні для розуму і хорошої пам`яті.

Наукові експерименти підтвердили благотворний вплив на спомин андрогенів, мелатоніну, гідрокортизону, вазопресину, АКТГ (адренокортикотропіну). Так, наприклад, мелатонін захищає наш мозок розвитку вільнорадикальних реакцій. Мозок дуже чутливий до таких атак, оскільки із-за свого біохімічного складу клітини мозку більш схильні до окислення і утворення вільних радикалів, чим будь-який інший орган. Мелатонін — одна з найбільш сильних речовин, нейтралізуючих ці украй агресивні сполуки, які у міру старіння все більше виробляє наш організм. Мелатонін принаймні в два рази активніше за вітамін Е, найважливішого антиоксиданту, в п`ять разів активніше глутатіону при нейтралізації гідроксильних радикалів — найактивніших зі всіх вільних радикалів — і майже в п`ятсот разів активніше за кращі синтетичні антиоксиданти, які традиційно використовують для захисту від радіації.

І, проте, треба уникати передозування мелатоніна. Надмірний його прийом може викликати сонливість. Серед вітамінів і мікроелементів, поліпшуючих пам`ять, можна назвати вітаміни Е, С і А, що мають антиоксидантну дію, а також мікроелементи: селен, магній, фосфор і марганець.