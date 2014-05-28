Чернігівщина: від розряду блискавки загинув 5-річний хлопчик, його батько та сестра – у лікарні

У Чернігівській області від розряду блискавки загинув 5-річний хлопчик, а його батько та сестра госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, близько 13 години поблизу с. Козилівка Корюківського району від розряду блискавки загинув 5-річний місцевий житель. Його 34-річний батько та 8-річна сестра доставлені до реанімаційного відділення Корюківської центральної районної лікарні.

На даний час батько і донька при свідомості, їхній стан стабільний. Надзвичайна подія трапилась, коли родина випасала худобу на пасовищі.