Система охорони здоров’я в Україні має бути роздержавлена - Мусій

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це міністр охорони здоров’я Олег Мусій заявив на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Я стою на позиціях децентралізації і роздержавлення існуючої системи охорони здоров’я. Саме тому на посаді міністра я свідомо виступаю за передачу невластивих повноважень від МОЗу корпоративним самоврядним професійним організаціям лікарів», - сказав він.

Мусій зазначив, що нині доопрацьовується проект Концепції побудови в Україні нової системи охорони здоров’я. Вона буде винесена на розгляд уряду і впродовж трьох місяців після її затвердження МОЗ має підготувати план дій з реалізації Концепції з чіткими поетапними кроками. Лікарське самоврядування знаходиться в блоці зміни системи управляння охороною здоров’я.

«Сподіваємося, що до осені парламент ухвалить закон «Про лікарське самоврядування», проте ввести його в дію без підготовки не вдасться, тому протягом 2015 року потрібно буде працювати над запровадженням нового механізму», - сказав Мусій.

За його словами, зміна системи управління сферою охорони здоров’я означає, що окрім держави, яка сьогодні монопольно управляє цією системою, управлінські функції отримають професіонали, які працюють у галузі.

«Цей механізм давно винайдений і функціонує у Європі. Потрібно на рівні закону передати повноваження з боку держави до професійної корпоративної самоврядної організації лікарів, яка обов’язково має бути утворена як організація публічного права, а не як громадська організація. Вона долучиться до регулювання питань, пов’язаних з професійною діяльністю – починаючи від ліцензування (надання дозволу здійснювати лікарську діяльність), закінчуючи контролем за дотриманням етичного кодексу. Національна асоціація адвокатів України може бути прикладом у цьому питанні. Робота лікаря є мистецтвом, це настільки значима професія, що обмежувати її рамками нормативів є неефективним в розумінні надання медичної допомоги. Світ до цього дозрів давно і Україна також має йти таким шляхом», - вважає міністр.

За його словами, плануються зміни й у дозвільній системі.

«Сьогодні для того, щоб функціонувати, медичний заклад має пройти акредитацію і ліцензування. В майбутньому закладу потрібна буде лише акредитація, а лікарям – ліцензування. Ліцензований лікар буде залежати від акредитованого закладу, а акредитований заклад - від ліцензованого лікаря. Лікарі перейдуть на контрактні стосунки із закладами охорони здоров’я, на відміну від сьогоднішніх штатних розписів. Пресловутий 33-й наказ, де штатні нормативи залежать від кількості ліжок, населення і так далі, всі ці розрахунки, підуть у небуття, і лікар, як ліцензований представник вільної професії, буде здійснювати свою діяльність на контрактних засадах. Це дасть змогу керівнику лікарні запрошувати кращих лікарів, а висококваліфікованим лікарям – отримувати більшу зарплату. «Зрівнялівці» у зарплаті потрібно покласти край. Таким чином ми зможемо соціально захистити лікарів», - сказав Мусій.

Міністр охорони здоров’я також схвально висловився про набуття економічної суб’єктності лікарями.

«Держава зобов’язана розробити такі механізми для того, щоб сімейний лікар був приватно-практикуючим лікарем, суб’єктом підприємницької діяльності (СПД). Європейський досвід засвідчує позитивність цього механізму. У такий спосіб відбувається роздержавлення первинної медичної допомоги. На жаль, у пілотних регіонах через відсутність роз’яснювальної кампанії серед медиків щодо переваг роботи лікаря первинної ланки як СПД та нюансів податкового законодавства, є лише поодинокі випадки діяльності лікарів у такому статусі. У Дніпровському районі столиці три лікарі набули такого статусу. Проте лікар-СПД, який працює у поліклініці, отримує в півтора рази більшу зарплату, ніж його колеги без такого статусу. Думаю ми до цього перейдемо поступово», - сказав Мусій.