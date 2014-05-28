Як уникнути розвитку мастопатії

Щоб уникнути розвитку мастопатії потрібно дотримуватися кількох правил:

- відмовиться від куріння і прийому алкоголю;

- будьте фізично активною;

- змініть харчування (раціон повинен складатися на 2/3 з овочів і фруктів, а також цільнозернових продуктів, їжте рибу, пийте фреші);

- виключи синтетичні полівітамінні комплекси (дози в них часто завищені), біодобавки, стимулятори - це може сприяти росту вузлів;

- уникайте перебування під прямими сонячними променями, а також з обережністю засмагай в солярії;

- бюстгальтер має бути зручним, щоб не здавлював груди.