Як уникнути розвитку мастопатії
08:58, 28 травня 2014Країна
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Щоб уникнути розвитку мастопатії потрібно дотримуватися кількох правил:
- відмовиться від куріння і прийому алкоголю;
- будьте фізично активною;
- змініть харчування (раціон повинен складатися на 2/3 з овочів і фруктів, а також цільнозернових продуктів, їжте рибу, пийте фреші);
- виключи синтетичні полівітамінні комплекси (дози в них часто завищені), біодобавки, стимулятори - це може сприяти росту вузлів;
- уникайте перебування під прямими сонячними променями, а також з обережністю засмагай в солярії;
- бюстгальтер має бути зручним, щоб не здавлював груди.
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