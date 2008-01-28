МОЗ: В Україні буде модернізовано всі епідемлабораторії

В Україні через 5 років буде модернізовано всі епідеміологічні лабораторії. Про це заявив журналістам перший заступник міністра охорони здоров`я Микола Проданчук.

За його словами, в Україні працюють 27 лабораторій, які досліджують особливо небезпечні віруси та бактерії. М.Проданчук зауважив, що модернізація всіх лабораторій коштуватиме 1,5 млрд. дол.

Заступник міністра передбачає, що частина цих коштів надійде із держбюджету, частина – за рахунок іноземних інвестицій.

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