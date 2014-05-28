Як вилікувати кашель та насморк при ГРЗ

Залежно від віку лікар призначає різні препарати: лікування ГРЗ у дітей відрізняється від дорослих, оскільки доза ліків зменшена і розраховується залежно від віку та ваги.

Лікар призначить противірусні препарати, які дадуть можливість організму впоратися з інфекцією швидше, пише lady.tochka.net.

При сильному кашлі призначаються протикашльові препарати, але тут варто звернути увагу на тип кашлю: при сухому кашлі і кашлі з мокротою використовуються різні ліки. Медичні засоби, покликані збити температуру, наприклад, аспірин та інші жарознижувальні, варто приймати з обережністю. Підвищена температура тіла - це одна з ознак боротьби організму з інфекцією, а ці речовини сильно впливають на імунну систему. Приймати жарознижувальні засоби варто в критичних випадках, коли температура вища за 38,5 °С у дітей та 39 °С у дорослих.

Також невід'ємною частиною лікування ГРЗ у дорослих і дітей є краплі або спреї для зняття закладеності носа, корисні й комплекси вітамінів, льодяники, аскорбінова кислота та інші засоби.

Ще раз слід зазначити, що самолікування вкрай небезпечно. Всі ліки мають призначатися лікарем в певному дозуванні, і пацієнт має строго слідувати його розпорядженням.

При підтвердженні бактеріальної природи захворювання, тривалому підвищенні температури і погіршенні загального стану, незважаючи на лікування, лікар може призначити антибактеріальну терапію.

Лікування ОРЗ народними засобами

Лікування нетрадиційними засобами народної медицини бажано застосовувати в комплексному підході до лікування ГРЗ.

Гарним засобом, рекомендованим навіть лікарями, є малина. Її можна вживати в будь-якому вигляді: мороженому, сушеному і свіжому. Корисно їсти варення, заварювати з чаєм і варити з ягоди компот.

Тепле молоко з медом, настій квіток липи, мед, журавлинний сік, салат з редьки - всі ці засоби також є добрими помічниками організму при боротьбі з ГРЗ, якщо у хворого немає алергії на ці продукти.

Також варто вживати продукти, які підвищують імунітет і загальну опірність організму.

Не варто забувати про тепле пиття протягом усього періоду хвороби.