Лікувальні властивості сирої картоплі

Сік сирої картоплі має чимало цілющих властивостей. Сік сирої картоплі використовується для загоєння виразок шлунку і дванадцятипалої кишки, зниження кислотності шлунка і лікування гастритів. Картопляний сік вважається дуже корисним засобом від закрепів. У поєднанні з журавлинним соком він допомагає при пієлонефриті, пише directpress.ru.

Сік застосовують усередину при гіпертонії, хворобах щитовидної залози, для лікування дихальних шляхів. Ще картопляний сік підсилює терапію антибіотиків та сульфаніламідів, якщо його приймати разом з соком моркви, капусти і чорноплідної горобини.

Добова доза соку становить 150-200 мл. Готувати сік потрібно безпосередньо перед вживанням, п'ють його за 1,5 години до їди по 50 мл 3-4 рази на день.

Після закінчення 1 місяця курс переривають на 1 тиждень і потім знову повторюють. У період першого курсу лікування необхідно дотримуватися дієти і виключити гострі, солоні та пряні страви, м'ясні бульйони.